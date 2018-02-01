СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало подавать иски к вкладчикам обанкротившихся банков и взыскивать с них средства.

Об этом 1 февраля пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что добросовестность граждан, по сути, никто не проверяет — для суда достаточно того, что в банке на момент снятия вклада уже существовала картотека неисполненных платежей. Эксперты уточняют, что такая картотека есть в абсолютном большинстве финансовых организаций перед отзывом лицензии. Правда, после взыскания с гражданина вклада часть ему вернут в виде страховки (но только до 1,4 млн рублей).

В пример «Коммерсантъ» приводит Военно-промышленный банк — в рамках его банкротства АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам. Похожая ситуация складывается и в Татфондбанке.