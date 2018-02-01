В Подмосковье школьница взяла в ванну телефон и погибла

Школьница погибла, принимая ванну в Подмосковье вечером 31 января. Нежелание расставаться с гаджетом оказалось фатальным.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области, в минувшую среду в квартире одного из домов Серпухова были мать и дочь. Девочка 13 лет изъявила желание помыться. Чтобы развеять скуку, в ванную комнату она захватила смартфон с зарядным устройством к нему и электрический удлинитель. Через некоторое время женщина заглянула проведать дочь и обнаружила ее мёртвой. Включенный в розетку телефон плавал в воде.

По предварительной информации, девочка погибла по неосторожности, от удара током. Проводится проверка.