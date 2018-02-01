ФСБ нейтрализовала члена «Исламского государства», готовившего теракт на выборы

ФСБ России нейтрализовала члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) в Нижнем Новгороде.

Как пишет 1 февраля «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, гражданин одной из стран ближнего зарубежья готовил теракт в день проведения выборов президента России. «Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», – цитирует агентство сообщение ФСБ. На месте происшествия обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Управление ФСБ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по фактам приготовления к теракту и участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».