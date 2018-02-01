За порочащую Путина информацию двое школьников оказались в полиции

Несовершеннолетние петербуржцы раздавали листовки на Сенной площади вечером 31 января. Их «предвыборной агитации» помешала полиция.

По информации «Фонтанки», листовки с порочащей президента РФ информацией молодежь раздавала около половины девятого у станции метро «Садовая». Политической активности школьников помешали полицейские, которые проводили двух активистов, 16 и 17 лет, в отдел. Там силовики дождались родителей, которым кроме детей вручили протоколы об административном правонарушении за проведение незаконной предвыборной агитации.

Напомним, что именно школьники стали наиболее активными участниками акций протеста, организованных оппозиционером Алексеем Навальным. Во властных структурах даже обсуждалась идея возложить ответственность за подростков на педагогов.