У бывшего директора полигона «Красный Бор» прошли обыски

Сотрудники экономической полиции 31 января провели серию обысков в квартире и офисе бывшего директора полигона «Красный Бор» Сергея Мацукова, а также у бывшего главного инженера полигона Олега Васильева. Изъято порядка миллиона рублей, ноутбуки, мобильные телефоны и документация.

Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре прошлого года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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