В Петербурге задержали жулика, который за 350 тысяч «спас» миллиардера Зингаревича

ДТП со смертельным исходом, которое якобы совершил один из совладельцев группы «Илим» Зингаревич, обошлось его матери во все накопления, что были у нее дома. Явившегося в ноябре 2017 года в квартиру на проспекте Добролюбова мошенника к утру 1 февраля заключили под стражу.

Как стало известно «Фонтанке», ныне задержанный посетил квартиру в доме на проспекте Добролюбова еще 23 ноября прошлого года. Открывшей дверь 84-летней пенсионерке молодой человек рассказал, что ее сыну грозит уголовное преследование за якобы совершенное им ДТП, где по его вине погиб человек. Понятно, что визит мошенники предварили обычным в таких случах телефонным звонком, в котором напугали пожилую женщину этой чепухой.

По информации нашего издания, за свободу сына, судя по поданному заявлению в полицию, она отдала все имевшиеся в доме деньги – 100 тысяч рублей, 2935 евро и 2276 долларов. Так что всего под 350 тысяч рублей. На следующий день полицейским следствием Петроградского района быстро было возбуждено уголовное дело по мошенничеству, а к 1 февраля нашелся и подозреваемый – 26-летний безработный из Дагестана. К вечеру его отправили в изолятор временного содержания.

«Фонтанка» точно не знает, за кого именно из двух сыновей-близнецов мама Зингаревич отдала сбережения, так как и Михаил и Борис Зингаревичи более чем состоятельные петербуржцы, а их вес оценивается в сотни миллионов долларов.

Известно, что в той же квартире зарегистрирован и внук пожилой дамы, которому и вправду грозит лишение свободы, а его материальные трудности значительно превышают сумму, заплаченную за папину или дядину свободу. Напомним, что Антон Зингаревич был заочно арестован в августе 2016 года, а подозревается он в хищении кредитов нескольких российских банков на сумму 2,5 миллиарда рублей. Уголовное же дело в отношении него возбуждено по той же 159-й статье УК. Он, как глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ), объявлен в розыск, находится в Лондоне.