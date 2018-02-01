Резервный фонд России официально прекратил существование с 1 февраля этого года. Поправки в Бюджетный кодекс перенаправили дополнительные доходы от продажи энергоресурсов в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Фактически резервный фонд исчез в декабре прошлого года, когда Министерство финансов потратило последний триллион рублей. Остатки на счетах обнулили 1 января 2018 года.

Оба фонда создали в 2008 году на базе Стабилизационного фонда в качестве страховки от последствий низких цен на углеводороды. Резервный фонд защищал федеральный бюджет, а ФНБ – пенсионную систему. Летом прошлого года фонды объединили.

По состоянию на 1 января 2018 года на счету ФНБ находилось 3,8 миллиарда рублей, что составляет 3,9 процента ВВП страны.