Десять лет на троих за круизы для нелегалов

Семью яхтсменов из Петербурга признали виновной в доставке десятков нелегалов по Сайменскому каналу в Финляндию, откуда часть из них бежала дальше в Европу. Финские власти утверждают, что работала международная ОПГ. В России оснований для возбуждения дела и поиска других участников не видят - нет доказательств.

Уездный суд Южной Карелии 31 января вынес обвинительный приговор семье россиян, которые регулярно ходили на яхте по Сайменскому каналу в Финляндию. Согласно заключению суда, 66-летний Сергей Букин, его 43-летняя дочь Татьяна Крупенина и несовершеннолетний сын с 2016 по 2017 год тайком перевезли в Суоми по меньшей мере 67 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. При этом ранее следствие называло ещё большую цифру – около 100. По данным финских властей, в указанный период яхта, экипажем которой была семья Букиных, сделала семь рейсов – позже незаконно прибывшие рассказали о путешествиях и даже показали снимки.

Пограничники задержали зарегистрированное в России 12-метровое судно "Нора" 6 июня 2017 года в Лаппеенранте с 17 гражданами Йемена на борту. Расследование, в котором были задействованы Центральное бюро расследований, Европол и власти Швеции, стало самым крупным делом об организации нелегальной миграции в истории Финляндии.

Иностранцев, ищущих лучшей жизни в Европе, прятали в тесных полостях судна, буквально утрамбовывая их под пол, в машинное отделение и любые свободные технологические полости. В случае ЧП они пошли бы ко дну вместе с лодкой. Для успешного исхода дела нелегалов накачивали сильнодействующими успокоительными лекарствами.

"Они [Букины] были достаточно смелыми и выглядели, как счастливая российская туристическая семья", – заявил "Фонтанке.fi" следователь Юри Сиитари, отвечая на вопрос о том, как получилось так, что набитая гостями из южных стран яхта семь раз сумела пройти контроль и российских, и финских пограничников. Яхтсмены, знавшие Сергея Букина, по данным "Фонтанки.fi", не догадывались, что мужчина занимается противозаконной деятельностью. Соседи плохого сказать ничего не могут, характеризуют его как "абсолютно нормального мужика", который, "видно, занимался боксом".

По словам следователя, счастливый билет из страны отправления в Европу стоил до 10 тысяч долларов, а за "круизы" по Сайменскому каналу капитан "Норы" получал 3–4 тысячи евро. "Большая часть денег оседала в России", – говорит Сиитари.

Финское правосудие видит семью из России частью организованной международной преступной группировки. Всего в ходе следствия было выявлено 15 человек, причастных к переправке нелегалов в Финляндию. Глава семейства стал главным подозреваемым в финском деле, однако как минимум шесть лиц, которые принимали, перевозили и размещали иностранцев на ночлег, действовали на территории России. Большинство фамилий, перечисленных в материалах прокуратуры, носят арабские и кавказские имена. Их местонахождение финским властям неизвестно.

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