Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом 1 февраля сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно постановлению, ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.

Ранее транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава обходилась в 287,90 рубля за тонну без учета НДС. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды стоила 123,66 рубля.

В Минске также ранее заявили, что Белоруссия с этого года не будет покупать у России электроэнергию.