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01.02.2018 09:49

Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом 1 февраля сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно постановлению, ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.

Ранее транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава обходилась в 287,90 рубля за тонну без учета НДС. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды стоила 123,66 рубля.

В Минске также ранее заявили, что Белоруссия с этого года не будет покупать у России электроэнергию.

Справка:

В начале 2016 года Белоруссия добивалась сокращения цены на российский газ до 73 долларов за тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику, а Белоруссия пригрозила повысить тарифы на транзит российской нефти сразу на 50 процентов. В октябре 2016 года конфликт разрешился - Белоруссия отказалась от этих планов в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России, однако тарифы на транзит нефти по белорусской территории согласовываются ежегодно.


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