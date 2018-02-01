Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти
Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом 1 февраля сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Согласно постановлению, ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.
Ранее транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава обходилась в 287,90 рубля за тонну без учета НДС. Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды стоила 123,66 рубля.
В Минске также ранее заявили, что Белоруссия с этого года не будет покупать у России электроэнергию.
Справка:
В начале 2016 года Белоруссия добивалась сокращения цены на российский газ до 73 долларов за тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику, а Белоруссия пригрозила повысить тарифы на транзит российской нефти сразу на 50 процентов. В октябре 2016 года конфликт разрешился - Белоруссия отказалась от этих планов в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России, однако тарифы на транзит нефти по белорусской территории согласовываются ежегодно.