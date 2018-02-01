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01.02.2018 09:37

Петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, спасая сына от мнимого ДТП

Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга задержали предполагаемого мошенника, выманившего у женщины крупную сумму. Спасая сына от мнимой опасности, мать отдала в руки проходимца почти полмиллиона. 

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, пять месяцев назад, 30 августа 2017 года, в квартире на улице Савушкина, 113, раздался тревожный телефонный звонок. Неизвестный сообщил петербурженке 50 лет, что ее сын совершил ДТП со смертельным исходом. «Доброжелатель» добавил, что поможет мужчине 1988 года рождения избежать ответственности — правда, это будет стоить денег. Не анализируя и не перепроверяя информацию, сраженная новостью мать собрала немалую сумму — 450 тысяч рублей  — и вручила ее на лестничной площадке незнакомцу. 

Лишь потом потерпевшая осознала, что стала жертвой старой как мир схемы. И заявила в полицию. В конце января 2018-го сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого — 27-летнего безработного уроженца Дагестана. Он взят под стражу. Силовики предполагают, что действовал мужчина не в одиночку — его предполагаемых соучастников разыскивают. 

 


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