В Усть-Луге напольное покрытие запахло тоннами испорченного сала

На Усть-Лужский таможенный пост накануне была подана декларация на товары, в которой указывалось, что в Россию ввозится итальянское напольное покрытие. Однако таможенный рентген выявил, что в контейнере вместо заявленных строительных материалов находится другой товар.

В результате досмотра выяснилось, что в Россию пытались ввезти более 35 тонн свиного сала. При этом оно имело характерный неприятный запах, а также видимые следы плесени и грибка.

Товар арестован Кингисеппской таможней.

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