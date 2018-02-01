Задержанные в Петербурге после перестрелки налётчики уходили с золотом на 60 млн рублей

В салоне автомобиля «Опель Вектра», на котором 31 января трое грабителей пытались скрыться после нападения на ювелирный салон «Адамас», обнаружены 250 планшетов с украшениями. «Фонтанка» также узнала имена тех, кто первым начал стрелять по наряду полиции Красногвардейского района. Как мы уже сообщили, один из Батуми, второй из Дагестана, третий, как говорят, родился в Азербайджане.

По информации нашего издания, после перестрелки с полицейскими Красногвардейского района в Александровскую больницу с ранениями были доставлены 37-летний Абдулагапов из Дагестана и 45-летний Валерий Мельников из Грузии. Первый находится в реанимации со сквозным ранением груди и поясничной области, второй получил две пули в правое плечо и правый локоть. Что касается их биографии, то «Фонтанка» выяснила, например, что Мельников зарегистрирован в Петербурге на проспекте Маршала Блюхера, а в 2012 году осуждался за кражу.

Как известно, третий налетчик сбежал во время столкновения с полицейскими. По мнению оперативников уголовного розыска, он родился в Азербайджане.

Само же ограбление салона «Адамас» в доме 3 по проспекту Большевиков произошло в среду в 19:30. Преступники забежали туда в масках, с оружием, связали пластиковыми хомутами охранника и продавца, а управляющую и покупательницу положили на пол. Из салона они вынесли 250 палет с золотыми украшениями на сумму в 60 миллионов рублей.

При их задержании огнестрельное ранение в голень получил 31-летний старший сержант полиции Красногвардейского района. Он был направлен в Военно-медицинскую академию. Его жизни ничего не угрожает.