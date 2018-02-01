Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть растут утром 1 февраля на фоне оптимизма трейдеров касательно выполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08.15 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 69,02 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15%, до 64,83 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

Накануне нефть дешевела на данных Минэнерго США. Ведомство сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,03%, до 411,5 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.