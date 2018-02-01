Цены на нефть перешли к росту

Еще
13:27 01.02.2018
Пришлите свою новость!
13:15
МОК: То, что российских спортсменов оправдал CAS, не означает, что они поедут на Олимпиаду
13:10
В Петербурге за год десять тысяч семей выехали из коммуналок
13:04
Каждый январский законопроект депутатов Ленобласти стоил 10 миллионов
12:52
Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
12:47
Петербуржец разбил зеркало в машине и получил уголовное дело
12:46
По пять машин столкнулись на Петергофском шоссе и на КАД
12:35
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых признали виновным в получении взятки
12:30
СМИ: В Кремле подтвердили передачу Объединенной авиастроительной корпорации в состав «Ростеха»
12:29
Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели
12:25
Федеральным льготникам увеличили стоимость набора социальных услуг
12:24
Петербургский ПЕН-клуб заявил о недопустимости цензуры после «Смерти Сталина»
12:21
Муниципального депутата Морских ворот ночью избили неизвестные
12:14
В Петербурге усиливается ветер
12:11
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
12:04
Песков: Мы пока не понимаем, смогут ли оправданные россияне принять участие в Олимпиаде
12:01
Финляндия закупит в США учебные ракеты за 6 млн евро
11:57
Молодого человека в наушниках у Старой Деревни сбила электричка
11:39
В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины
11:35
«Доброе сердце» поможет маленьким подопечным фонда «Наташа»
11:20
CAS восстановил результаты 28 россиян на Олимпиаде в Сочи
11:19
На Советском проспекте рабочий погиб на стройплощадке
11:17
«Горьковскую» проверили за 40 минут
11:15
Роспотребнадзор ждет от россиян жалоб на холод в больницах и школах
11:11
Финские застройщики YIT и Lemminkainen завершили объединение
11:08
Убийц бездомного на месте дуэли Пушкина отправили в колонию
11:04
СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков
10:50
В Подмосковье школьница взяла в ванну телефон и погибла
10:43
ФСБ нейтрализовала члена «Исламского государства», готовившего теракт на выборы
10:42
«Карточный домик» продолжили снимать без Кевина Спейси
10:40
Пятничная забастовка в Финляндии не затронет самолеты и поезда
10:37
За порочащую Путина информацию двое школьников оказались в полиции
10:36
У бывшего директора полигона «Красный Бор» прошли обыски
10:30
«Горьковскую» закрыли для пассажиров
10:22
В Петербурге задержали жулика, который за 350 тысяч «спас» миллиардера Зингаревича
10:17
В посёлке имени Морозова обстреляли трансформаторную подстанцию
10:11
Резервный фонд России официально прекратил существование
10:02
У Дворцового моста «Волга» отправила «Смарт» на островок безопасности
09:49
Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти
09:37
Петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, спасая сына от мнимого ДТП
09:33
В Усть-Луге напольное покрытие запахло тоннами испорченного сала
09:23
Задержанные в Петербурге после перестрелки налётчики уходили с золотом на 60 млн рублей
09:11
Цены на нефть перешли к росту
08:56
Читинца с психотропом задержали на Дыбенко
08:50
На Невском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся
08:43
На Московском преступники «брали» ювелирный и магазин парфюмерии
08:38
«Союз» с российскими и американскими спутниками успешно стартовал с «Восточного»
08:24
Telegram исчез из AppStore
08:15
США отказались публиковать секретную часть «Кремлёвского доклада»
08:00
Юго-запад Петербурга заволокло дымом от пожара на Тамбасова
02:47
Хабенский встретится с двойником в экранизации "Духless 21 века"
02:20
В прокат выходит фильм-сенсация про легендарную фигуристку
02:06
Мастера акварели из 23 стран покажут свои работы и научат рисовать космос
01:55
Мэтт Дэймон станет маленьким
01:40
В Музее Фаберже расскажут о секретных местах Парижа
01:14
“Три билборда” от автора “Залечь на дно в Брюгге” выходят в прокат
00:51
Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом
00:41
Глава оргкомитета мундиаля: Украинским журналистам гарантирована безопасность
00:26
В Кронштадте выбрали дизайн-проект развития социального яхт-клуба
00:17
Американская противоракета промахнулась на Гавайях
00:06
Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор
00:01
РФ и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов
31/01
18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира
31/01
Директор ФБР поспорил с Трампом
31/01
В Пентагоне думают о войне с Россией и Китаем
31/01
Ведущих «Навальный Live» отправили под арест
31/01
Февраль в Ленобласти начнется с перепада от минус 24-х до минус 3-х
31/01
В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси
31/01
Владелец сети отелей «Авангард» купил дом на Приморском проспекте
31/01
Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии
31/01
Президент РФ: Отношения с Францией - стратегические
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
01.02.2018 09:11

Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть растут утром 1 февраля на фоне оптимизма трейдеров касательно выполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 08.15 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 69,02 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15%, до 64,83 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

Накануне нефть дешевела на данных Минэнерго США. Ведомство сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,03%, до 411,5 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32

УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39

Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Агентство по страхованию вкладов забирает деньги у клиентов обанкротившихся банков
Резервный фонд России официально прекратил существование
Цены на нефть перешли к росту
Путин заявил о росте ВВП в 2017 году на 1,4 процента
ФРС США сохранила базовую ставку
Российскую систему tax free создаст финансист Варданян
Верховный суд разрешил банкам не выдавать вклады «подозрительным клиентам»
СМИ: Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
Олигархи из «Кремлёвского доклада» потеряли за день миллиард долларов
Биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Кому выгоден кешбэк: банку или клиенту?
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В горевшем здании «Ленфильма» закоптились снимавшиеся в кино машины

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Раненные при перестрелке с полицией в Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.