На Московском преступники «брали» ювелирный и магазин парфюмерии

Сразу в двух магазинах на Московском проспекте в Петербурге накануне побывали непрошеные гости. Один заявился в торговую точку с пистолетом, второй – с кирпичом. После их визитов предприниматели подсчитывают убытки.

Как стало известно «Фонтанке», в семь вечера 31 января в магазин парфюмерии «Спектр» на Московском проспекте, 49, вошел неизвестный. Выстрелив из пистолета в пол, он потребовал у 42-летнего кассира открыть кассу. Взяв оттуда 14 000 рублей, злоумышленник скрылся (что характерно, на маршрутке) .

А тремя часами ранее грабитель наведался в ювелирный сети «585» на Московском проспекте, 197. В присутствии трех продавцов дерзкий налетчик кирпичом разбил витрину, забрал украшения и был таков. Тревожная кнопка сработала, группа охранного предприятия приехала через 10 минут, но никого на месте уже не застала. Сотрудникам салона осталось только подсчитать сумму ущерба. Впрочем, вряд ли одинокий налетчик может сравниться с нападавшими в тот же вечер на салон на проспекте Большевиков. Там вооруженные до зубов преступники, положив сотрудников магазина на пол, схватили гораздо больше. После их бегства, напомним, был объявлен план «Перехват», который сработал. Правда, в результате двое грабителей и сотрудник полиции оказались в больнице с огнестрельными ранениями.