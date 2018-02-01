«Союз» с российскими и американскими спутниками успешно стартовал с «Восточного»
Два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» выведены на расчетную орбиту после успешного третьего запуска с космодрома «Восточный». Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос».
«Через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты на расчетные орбиты. Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах», – говорится в сообщении.
Разгонный блок «Фрегат» продолжает выполнение полетного задания. Ему предстоит доставить на целевые орбиты девять американских и германских малых космических аппаратов S-Net, Lemur и D-Star One
Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря прошлого года. После того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли.
Справка:
Космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу (например, при добыче угля открытым способом), мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.