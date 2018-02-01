Telegram исчез из AppStore

Мессенджер Telegram исчез из магазина приложений AppStore. О проблеме 1 февраля сообщают пользователи в России и ряде других стран.

Основатель приложения Павел Дуров в Twitter объяснил, что возникли незначительные проблемы, но ошибку скоро устранят. Причину сбоя он раскрывать не стал.

По состоянию на 08.20 мск мессенджер по-прежнему недоступен в AppStore.

Напомним, что в декабре 2017-го в России суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории страны. Однако ведомство этим правом не воспользовалось.