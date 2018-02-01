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01.02.2018 08:15

США отказались публиковать секретную часть «Кремлёвского доклада»

Конгресс США не будет публиковать закрытую часть «кремлевского доклада». Об этом 1 февраля заявил сенатор Бен Кардин, который является заместителем председателя комитета по международным делам.

«Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать», — сказал он агентству РИА Новости. Ранее сообщалось, что секретное приложение может включать лица, не вошедшие в приложение 1 и 2 несекретного доклада. Фигуранты секретного списка могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее 1 миллиарда долларов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что закрытая часть «кремлевского доклада», в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около ста страниц, минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию.

Кремлевский доклад» – это список из 210 россиян, которые могут попасть под американские санкции, опубликован в ночь с 29 на 30 января. В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. Над перечнем трудились минфин США, Госдепартамент и национальная разведка. Его инициатором стал конгресс, принявший закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент России Владимир Путин назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».

 

 


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