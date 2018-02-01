Юго-запад Петербурга заволокло дымом от пожара на Тамбасова

Пожар по повышенному номеру сложности тушили в ночь на 1 февраля в Красносельском районе Петербурга. На локализацию ушло несколько часов, а весь район вокруг заволокло дымом.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, сообщение о возгорании в доме 5 по улице Тамбасова поступило в 01.45. По предварительной информации, павильон принадлежит «Ленфильму», однако помещения сдаются в аренду. Огонь охватил 800 квадратных метров четвертого этажа и кровли. Первые пожарные расчеты прибыли на место и приступили к тушению через 10 минут. Пожару присвоили повышенный номер сложности №1БИС. Через два часа ранг повысили до второго номера. В пять часов утра огонь удалось локализовать, ранг пожара понизили и приступили к проливке и разборке конструкций.

Местные жители жаловались на то, что район жилого комплекса «Балтийская жемчужина» окутал дым, в воздухе стоял сильный запах гари.

На месте работали 16 единиц техники и 80 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.