Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом

Пассажиры рейса Москва – Варадеро, совершившего незапланированную посадку в Атлантик-Сити, задержатся в Америке ещё на несколько часов. Резервный самолет за ними прилетит через три часа.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании AZUR air, резервный борт вылетел из ближайшего пункта – кубинского Варадеро. Ожидается, что в Атлантик-Сити он приземлится в 03:40 по московскому времени. Пассажиров заберут в минимально короткие сроки, пообещали представители перевозчика. Направить самолёт из России не позволило расстояние – в этом случае ждать самолёт пришлось бы 10,5 часов. Таким образом, другой лайнер понадобился и оставшимся на Кубе.

«Резерв будет предоставлен для пассажиров, готовящихся вылетать с Кубы. Их привезут в аэропорт к новому времени вылета», – пояснили передислокацию в AZUR air.

Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что российский самолет, на борту которого находились 294 человека, совершил экстренную посадку в США. Перевозчик уточнил, что посадка рейса ZF 555 прошла штатно, а причиной стал повышенный расход топлива. Самолет проверяли члены экипажа и американские специалисты, но перевозить людей решили другим бортом.