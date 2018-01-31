18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира

Первые четвертьфиналистки St. Petersburg Ladies Trophy определились 31 января на кортах КСК «Сибур Арена» и ТЦ «Динамо». Главную сенсацию сотворила 18-летняя российская теннисистка Елена Рыбакина, одержавшая победу над десятой ракеткой мира – француженкой Каролиной Гарсией 4/6, 7/6(6), 7/6(5). В четвертьфинале соперницей Елены станет либо Юлия Гергес, либо Роберта Винчи.

Также вышла в четвертьфинал и Дарья Касаткина. В заключительном матче среды она не оставила шансов француженке Ализе Корне 6/2, 6/1. В пятницу за выход в полуфинал Дарья сразится с победителем матча Каролин Возняцки (Дания) – Анастасия Потапова (Россия).

Без потерь отечественные теннисистки не обошлись. Так, украинка Алена Остапенко одолела россиянку Веру Звонареву – 7/6(6), 6/3. Еще одной выбывшей представительницей России стала Елена Веснина, уступившая Петре Квитовой.