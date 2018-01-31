Директор ФБР поспорил с Трампом

Директор ФБР Кристофер Рэй впервые публично разошелся во мнениях с американским президентом Дональдом Трампом по поводу публикации засекреченного документа, в котором отражены злоупотребления ФБР и минюста США при слежке за советником Трампа по избирательной компании во время выборов в 2016 году. Об этом пишет The New York Times.

Четырехстраничный меморандум появился в ходе расследования «российского вмешательства» в прошедшие в США президентские выборы.

«Возможность ФБР ознакомиться с документом была ограничена, так как он был получен за сутки до того, как за него проголосовал комитет. Как было сказано после первого ознакомления с документом, мы выражаем серьезную озабоченность по поводу важных упущений, которые существенно влияют на его правильность», --сказала Рэй.

Как пишет издание, Рэй решительно возражал против слишком поспешной публикации документа и получил разрешение пересмотреть его. По словам официальных представителей ФБР, Трамп, стремящийся к публикации этого документа, отдает приоритет политике, а не национальной безопасности и ставит под угрозу репутацию ФБР.

Несмотря на усилия Рея, издание со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли сообщает о том, что меморандум будет опубликован довольно скоро.

Ранее сообщалось, что в ФБР создали оперативную группу, которая будет предупреждать американцев и компании США о попытках России или других государств повлиять на выборы в Штатах.