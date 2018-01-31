В Пентагоне думают о войне с Россией и Китаем

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва рассказал, как бы развивались конфликты США с Россией и Китаем. Его слова приводит Defense News.

"Это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело, некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы", — заявил он на мероприятии, организованном Defense Writers Group.

По его словам, с Китаем противостояние шло бы на море и в воздухе, при этом сухопутные силы играли бы второстепенную роль. В конфликте с Россией упор был бы сделан на ВВС и армию, хотя "морской компонент", как он считает, тоже важен, потому что "вы не можете попасть в Россию, <…> не переплыв Северную Атлантику".

Сельва также рассказал о разработке Пентагоном "глобального плана" военных кампаний, однако отметил, что выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации — серьезный вызов для американского оборонного ведомства.

Все это будет учтено в новой Национальной оборонной стратегии, которую Пентагон собирается разработать до конца года, заключил Сальва.