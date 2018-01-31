Ведущих «Навальный Live» отправили под арест

Ведущих YouTube-трансляции несогласованной «забастовки избирателей» признали виновными в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления. Нероссийская «прописка» студии Кире Ярмыш и Руслану Шаведдинову не помогла.

Как сообщили в Twitter оппозиционеры, 31 января Симоновский суд Москвы назначил пресс-секретарю предвыборного штаба Алексея Навального восемь суток ареста. Административное дело Руслана Шаведдинова переквалифицировали с повторного нарушение правил проведения акции на проведение акции без уведомления – часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ – первое решение обжаловано и ещё не вступило в силу. В материалах дела упоминали трансляцию забастовки, выпуск «Кактус» от 26 января и твит от имени аккаунта «Навальный Live».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш по аналогичной статье арестована на пять суток.

«Установлено, что 25 января я с использованием сети интернет разместила ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России», – пишет она.

Первым приговор получил Шаведдинов, но конвой вместе с ним ещё час ждал оглашения по делу Ярмыш.

Напомним, 28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовки избирателей» в разных городах страны на канале «Навальный Live». Оба в это время находились за пределами России. Накануне они вернулись на родину, и первыми встречающими в Шереметьево стали сотрудники полиции. Из аэропорта Шаведдинова и Ярмыш, которую задержали впервые, доставили в отдел и оставили до суда.