В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси

При посадке в аэропорту Волгограда у самолета А310 произошло возгорания стойки шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что люди не пострадали.

«При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — сказал источник.

Пассажиров пришлось эвакуировать через надувные трапы.

При этом по данным источника в правоохранительных органах региона, в салоне самолета произошло задымление из-за короткого замыкания в зарядном устройстве от телефона, но его быстро ликвидировали.