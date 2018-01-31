Еще
01:43 01.02.2018
Пришлите свою новость!
01:40
В Музее Фаберже расскажут о секретных местах Парижа
01:14
“Три билборда” от автора “Залечь на дно в Брюгге” выходят в прокат
00:51
Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом
00:41
Глава оргкомитета мундиаля: Украинским журналистам гарантирована безопасность
00:26
В Кронштадте выбрали дизайн-проект развития социального яхт-клуба
00:17
Американская противоракета промахнулась на Гавайях
00:06
Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор
00:01
РФ и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов
31/01
18-летняя россиянка сенсационно обыграла на St. Petersburg Ladies Trophy 10-ю ракетку мира
31/01
Директор ФБР поспорил с Трампом
31/01
В Пентагоне думают о войне с Россией и Китаем
31/01
Ведущих «Навальный Live» отправили под арест
31/01
Февраль в Ленобласти начнется с перепада от минус 24-х до минус 3-х
31/01
В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси
31/01
Владелец сети отелей «Авангард» купил дом на Приморском проспекте
31/01
Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии
31/01
Президент РФ: Отношения с Францией - стратегические
31/01
Путин заявил о росте ВВП в 2017 году на 1,4 процента
31/01
ФРС США сохранила базовую ставку
31/01
В аварии на Предпортовой серьезно пострадал пешеход
31/01
Координатор петербургского штаба Навального арестован на 30 суток
31/01
АИЖК и Тинькофф Банк создают электронную платформу для ипотеки
31/01
Netflix вербует Люка Бессона
31/01
Импорт российских товаров на Украину вырос на 40 процентов
31/01
Раненные при перестрелке с полицией Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм
31/01
Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира
31/01
Обвиняемый в убийстве ректора ГУСЭ исчез перед вердиктом
31/01
Полиция нашла подростков, избивших прохожего в Петербурге
31/01
В Ленобласти создан дорожный план для Кудрово
31/01
В гибели аргентинской подлодки подозревают британскую субмарину
31/01
AZUR air объяснила незапланированную посадку российского самолета в США
31/01
В перестрелке с полицией на улицах Петербурга погибли двое
31/01
Очевидцы: В погоне со стрельбой ранен полицейский
31/01
Глава спорткомитета Белов: Сносить СКК никто не собирается
31/01
Администрация Петербурга за 5 млрд выкупит допэмиссию ЗСД
31/01
На Адмиралтействе заменили дырявый Андреевский флаг
31/01
В Петербурге чиновники будут следить за перемещением такси
31/01
Российский самолет, летевший на Кубу, совершил экстренную посадку в США
31/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
31/01
Замполпреда по Северо-Западу предложил возбудить «профилактическое» уголовное дело перед ЧМ-2018
31/01
«Алмаз-Антей» создаст в Петербурге НИИ прикладного материаловедения
31/01
На Энергетиков сгорела шаверма
31/01
Глава Центризбиркома: В бюллетене на президентских выборах будет не более восьми человек
31/01
Над Петербургом разыгрывается финал кровавого суперлуния
31/01
Марина Игнатова получила театральную премию им. Стржельчика
31/01
Не пьянства ради: день рождения русской водки
31/01
Песков: Для отстраненных от Олимпиады проведем свои соревнования с такими же премиальными
31/01
Прокуратура просит отменить приговор гематологу Елене Мисюриной, осужденной за смерть пациента
31/01
Глава НИПЦ Генплана — об «островах Пригожина»: В ситуации Петербурга это нереализуемо
31/01
На Замшиной один водитель оставил другому зеркало на память
31/01
По итогам 2017 года «Фонтанка» — в первой пятерке самых цитируемых интернет-СМИ
31/01
В Петербурге «Петр I» и «конь Юлий» оказались в отделе полиции
31/01
СМИ: скончался создатель кота Леопольда Анатолий Резников
31/01
«Зенит» отказался продавать Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро
31/01
Упавший с моста лось остановил работу метро Осло
31/01
На Адмиралтействе прохудился Андреевский флаг
31/01
«Силовые машины» после отзыва рейтинга Moody's получат его от российского агентства
31/01
Суд прекратил дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге
31/01
Спикер ЗакСа: Сторонники Навального плюнули в сторону города-героя Ленинграда
31/01
К Дзюбе в тульском «Арсенале» официально присоединился Новосельцев
31/01
С осужденного экс-зампреда КГИОП принудительно взыскали миллион
31/01
У журналиста, взявшего интервью у последователя ИГИЛ, изъяли ноутбуки, футболки и печать профсоюза
31/01
На турнире в Петербурге будут чествовать лучшую теннисистку мира
31/01
КРТИ: Заявленные исследования границ захоронения у Экспофорума не состоялись
31/01
Набережную Макарова довели до финальной стадии
31/01
МЧС вызвали проверить упавшую на плиту крышку
31/01
В московском бизнес-центре произошла стрельба
31/01
«Елизаровскую» открыли после проверки
31/01
Подростки снова напали на прохожего в Красногвардейском районе
31/01
Путин извинился перед российскими олимпийцами за то, что не смог их защитить
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
31.01.2018 23:25

В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси

При посадке в аэропорту Волгограда у самолета А310 произошло возгорания стойки шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что люди не пострадали.

«При посадке у самолета сообщением Москва-Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — сказал источник.

Пассажиров пришлось эвакуировать через надувные трапы.

При этом по данным источника в правоохранительных органах региона, в салоне самолета произошло задымление из-за короткого замыкания в зарядном устройстве от телефона, но его быстро ликвидировали.

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Застрявших в США российских туристов доставят на Кубу другим самолётом
Американская противоракета промахнулась на Гавайях
Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор
Ведущих «Навальный Live» отправили под арест
В Волгограде у самолета при посадке загорелось шасси
Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии
Координатор петербургского штаба Навального арестован на 30 суток
Раненные при перестрелке с полицией Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм
Обвиняемый в убийстве ректора ГУСЭ исчез перед вердиктом
Полиция нашла подростков, избивших прохожего в Петербурге
В ТРК Петербурга снова стучатся шантажисты
Задержания на акции в Петербурге
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Раненные при перестрелке с полицией Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Над Петербургом разыгрывается финал кровавого суперлуния

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.