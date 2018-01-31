Владелец сети отелей «Авангард» купил дом на Приморском проспекте

Фонд имущества 31 января продал ООО «19-я линия 2» аварийный дом на Приморском проспекте, 32. Обветшавший исторический жилой дом продан под реконструкцию вместе с участком на Большой Невке (площадью 1 020 кв.м). Лот ушел по начальной цене, за 36 млн рублей, собственнику ООО Ивану Смирнову. Назначение земельного участка позволяет использовать здание для жилых целей, общественно-деловых и гостиничных объектов.

Иван Смирнов известен в СМИ как собственник сети отелей «Авангард». В базе СПАРК он числится владельцем нескольких фирм, в том числе ООО «Кейп кофе». До октября 2017-го это ООО имело другое название – «Сеть отелей Авангард», а Иван Смирнов числился гендиректором компании до августа 2016 года. А ООО «УК «Сеть отелей Авангард» принадлежит сейчас Смирновой Людмиле Николаевне, как и некоторые другие фирмы, совладельцем которых зарегистрирован Иван Смирнов.

В декабре 2016 года компания «Союз», гендиректором которой числится та же Людмила Смирнова (а Иван Смирнов является совладельцем головного собственника — ООО «Джем») , купила на Невском проспекте 32-34 офисные помещения: в СМИ писали, что цель покупки — переделать площади под отель к Чемпионату мира. Эксперты оценивали покупку 4800 кв. м. в один миллиард рублей.

А ранее, в августе 2016-го, тот же Смирнов за 65 миллионов купил дореволюционный трехэтажный дом №4 в Петровском переулке. Раньше он использовался как казарма Павловского военного училища. В советское время здание стало жилым, после 2000 года было расселено. Теперь Иван Смирнов — единственный собственник ООО «Петровский, 4».

Новое приобретение владельца сети отелей, по данным сайта Citywalls, построено до революции. Затем здание было надстроено, фасад оформлен в стиле сталинского неоклассицизма. Ранее оно могло иметь отношение к фабрике «Канат». Дом стоит расселенным уже несколько лет.

Добавим, что претендентов на этот лот было всего два — причем единственным собственником второго, проигравшего, – ООО «17-я линия 64» – является все тот же Иван Смирнов.

Кроме этого дома, на сегодняшних торгах Фонд имущества продал — уже во второй раз, после неудачной первой попытки – служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых, расположенный напротив территории парка в Коломягах. В аукционе по продаже объекта приняли участие 6 претендентов, победитель — Соколов Сергей Борисович – предложил за объект 5,6 млн рублей. До пожара в 2007 году корпус усадьбы состоял из башни и одноэтажного дома с мезонином, построенных в середине XIX века. Сейчас от него осталась только трехэтажная кирпичная башня, памятник регионального значения. Любопытно, что по паспорту его площадь составляет 8,6 кв.м, но общая площадь реконструкции здания — 207 кв.м. 1 ноября 2017 года Фонд уже проводил аукцион по этому лоту. В торгах приняли участие четыре претендента, цена выросла до 5,8 млн рублей. Победителем стал Всеволод Локтев-Загорский. Но подписывать договор купли-продажи он не стал. Объект пришлось выставить повторно. Сейчас в памятнике полностью отсутствуют кровля, полы, проемы, отделка, печи в металлических футлярах (кирпич без облицовки), крыльца и лестницы. Частично утрачены перекрытия, фундамент и стены.