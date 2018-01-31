Главный редактор «Страны.ua» попросил убежища в Австрии

Главный редактор украинского оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Об этом сообщается на сайте газеты.

Редакционный коллектив написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором обвинил власти в «беспрецедентном давлении» на журналистов. «По вашему приказу против главного редактора "Страны" сфабриковано уже пять уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа», — утверждают в редакции.

По данным СМИ, Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики, при этом он продолжит руководить редакцией из-за границы.

Позднее юрист Андрей Портнов в своем Facebook пояснил, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения Гужве, что сделало легальным его выезд из страны. «Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой, и приступили к рассмотрению материалов», — добавил он.