Президент РФ: Отношения с Францией - стратегические

Россия будет и дальше поддерживать передовые совместные российско-французские проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата".

"Подчеркну, что мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе...Мы будем и впредь поддерживать такие передовые совместные проекты", — сказал Путин.

По его словам, двустороннее сотрудничество в области энергетики имеет стратегическое значение.

"Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей. «Энджи» планирует вместе с «Газпромом» принять участие в строительстве «Северного потока-2». «Тоталь» помогала возводить завод СПГ на Ямале.

Приветствуем стремление корпораций вашей страны размещать производство в России, давать заказы нашим малым и средним предприятиям. «Рено» выпускает автомобили в Москве, Тольятти и Ижевске. Розничная сеть «Ашан» инвестирует в переработку российской сельхозпродукции.

Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут заключены на предстоящем в мае в Петербурге Международном экономическом форуме. Мы надеемся, приедет солидная делегация руководителей ведущих компаний промышленного и финансового сектора Франции. Будем рады всех вас видеть, уважаемые господа, в Петербурге", – сказал Путин.