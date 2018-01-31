Налетчики на ювелирный расстреливали полицию в упор

Подозреваемые в налете на ювелирный расстреливали полицейских с близкого расстояния, свидетельствуют кадры уличного видеонаблюдения. Подельники бросили раненого товарища, который готов был погибнуть, но не сдаться.

Как стало известно «Фонтанке», перекресток Индустриального и Ириновского проспектов вечером 31 января принял финальную сцену экшна про вооруженных налетчиков. Они, по уточненным данным, успели на углу проспекта Большевиков и улицы Коллонтай успешно зайти в два ювелирных салона, и тревога ограбленных собственников разнесла молву о серебристой иномарке с тремя разбойниками за пределы Невского района.

Патрульные Красногвардейского увидели иномарку недалеко от Ириновского. Она попала в затор, столкнувшись с поперечным авто, и почти остановилась.

Двое полицейских добежали до преступников. Из задней открытой двери в упор по ногам был расстрелян первый сотрудник. Напарник вовремя отбежал, а раненый, будто бы ему нечего было терять, принял бой и открыл встречный огонь. Судя по всему, попал.

Преступники стреляли из пистолета Стечкина с магазином на двадцать патронов – редчайшего представителя огнестрельного оружия в органах. Например, в районных управлениях полиции Петербурга лежит по одному Стечкину, скорее в качестве экспериментальных.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК) и «Разбой» (статья 162 УК).