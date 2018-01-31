Путин заявил о росте ВВП в 2017 году на 1,4 процента

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» сообщил, что по итогам 2017 года ВВП России вырос на 1,4%.

«ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году», — сказал Путин.

Ранее Минэкономразвития в докладе «Картина экономики в ноябре 2017 года» оценивало рост ВВП России за прошедший год на уровне 1,4-1,8%.

«После спада в 2016 году на 0,2% ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8 процента», — сообщал МЭР