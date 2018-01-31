Постреляли в Питере банду c Кавказа

Нападение на ювелирный закончилось перестрелкой на Индустриальном. Пару южан положили, третий просочился между пулями. Но ранен сержант полиции. А налетчики, между прочим, первые начали и лупили из Стечкина.

«Двоих наглухо, сотрудник ранен», – на бегу бросил собеседник «Фонтанки» в телефонном блицопросе. После чего и начались настоящие вечерние новости Петербурга. Из первой же стало понятно, что 31 января ограбление ювелирного салона «Адамас» на проспекте Большевиков, 3, переросло в погоню и перестрелку. Так что к 21 часу нами было точно установлено о ранении сотрудника. «Жень, оживляй их скорей. Они выжили, а то нас главк переспрашивает каждую минуту», – уже нервно перезвонил тот же наш знакомый. Оказалось, что один из налетчиков тяжелый, а второй – непонятный, так как отделался девятью граммами свинца. «Фонтанка» реконструировала боевик: мы узнали редкую марку оружия гангстеров с Кавказа и то, как случайно в схватке оказался оперативник из «убойного» отдела.

Примерно в половине восьмого вечера двое залетели в ювелирный магазин на Большевиков. Все шло по их сценарию – в руках стволы, всем лежать-бояться, бой витрин, сгребание планшетов с золотобриллиантами. Далее прыжок в иномарку, стоящую рядом с выходом под парами, и, скорее всего, приказ водиле, мол, «рвем». Элементарный опыт подсказал бы любому, что после такого надо уходить из города, поэтому «Опель» пошел через дворы на Коллонтай, а оттуда по Российскому до Индустриального, чтобы исчезнуть на Шафировском.

Через несколько минут был объявлен типичный план «Перехват» и все дежурные части и наряды получили расплывчатые приметы нужной автомашины.

Тем временем работу заканчивал полицейский наряд группы быстрого реагирования Красногвардейского района, следовавший к себе домой. Экипаж по радиостанции получил сообщение об ограблении и, в принципе, в эту же минуту наткнулся на похожий «Опель» агрессивного вождения. Служебная машина включила «цветомузыку», порекомендовала прижаться, после чего скорости обоих авто заметно увеличились.

Погода же в Петербурге еще та, так что, извините, – гололед. И на углу Ириновского и Индустриального преследуемые воткнулись в «Мерседес», за рулем которого сидела девушка. Так она там и сидела, пока всех не утихомирили.

Тогда трое выскочили из разбитого транспорта, а рядом уже были трое, выскочивших из служебного. Огонь на поражение открыли налетчики. Но ведь темно уже да и нервно. А вплотную двигаются десятки машин, потихоньку образуя пробку. Так что полицейские тучно ответить им просто не имели права, все же три их пули пришлись в цель. Одному попали в живот и грудь, второму – в плечо. 31-летнему старшему сержанту полиции пуля вошла в голень мимо кости.

Подобное всегда случается не вовремя, так что майор полиции «убойного» отдела главка, получается, вовремя возвращался с работы, когда наткнулся на перестрелку. Один уже нормально лежал, его цепанули серьезно. И оперативник добежал до самого здорового, на котором висел полицейский, и, умело работая «штыком и прикладом», помог застегнуть на задержанном наручники. Говорят, даже с дыркой в плече он борзо не давался в плен и пытался дотянуться до выроненного пистолета с глушителем.

Недалеко валялось и второе оружие. Но это был уже уважаемый Стечкин. Тут что сказать: не военная тайна, что в оружейке каждого районного управления всего по одному такому. Это оружие штурмовое, а в обойме у него 20 патронов.

Фото: "Фонтанка.ру"

Можно заметить, что пока сотрудники восстанавливали дыхание после этих упражнений, многие медленно проезжающие мимо петербуржцы видели схватку, но реагировали по-своему – обиженно сигналили, указывая на неудобство.

«Фонтанка» знает, что один из поваленных приехал из Дагестана, второй – из Грузии. Оба не мальчики, занимались борьбой. Но мы же сказали, что их было трое. Вот третий и успел сбежать в суматохе. Кстати, он также оттуда, с юга. Теперь раненые под конвоем в Александровской больнице.

Понятно, что на ходу возбудили «Разбой» и «Посягательство на жизнь представителя власти». Еще идет осмотр места происшествия в салоне на Большевиков, еще потихоньку устанавливают биографии двоих пациентов, ведь документов они, как в разведку, не взяли и пока находятся в состоянии крайней обиды на тех, кто хочет задавать вопросы.

«Фонтанка» нашла молодого человека, за которым закреплены госномера «178» на Опеле. Денис находился у себя «ВКонтакте», мы его спросили о ситуации, он нам тут же ответил, что знаки с его «Опеля» цвета «баклажан» украдены в минувшее воскресенье. Интрига испарилась, а когда мы объяснили ему подробно, в чем дело, то парень нас порадовал: «А мне номера вернут? А то восстанавливать дороговато».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»