Координатор петербургского штаба Навального арестован на 30 суток

Октябрьский суд признал Дениса Михайлова виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Глава петербургского штаба Алексея Навального наказание за «забастовку избирателей» будет отбывать под арестом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, 31 января Михайлова привлекли к ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение правил организации митинга. Под административным арестом ему предстоит провести 30 суток. Сам координатор, которого забрали в суд прямо из офиса штаба, предполагал именно такой исход и заранее попросил соратников собрать ему сумку с вещами.

«Все продолжаем работать», – прокомментировал он в Twitter.

Напомним, Дениса Михайлова задержали на несанкционированной «Забастовке избирателей», которая прошла в Петербурге 28 января. Тогда из отдела полиции его отпустили с протоколом. По данным ГУ МВД по Петербургу и области, в протестном мероприятии, организованном оппозиционером Алексеем Навальным, в Северной столице приняли участие 1,5 тысячи человек. По информации правозащитников «Открытой России» и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказалось порядка 20 человек: почти всех отпустили после профилактической беседы.