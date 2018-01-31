Импорт российских товаров на Украину вырос на 40 процентов

Импорт российских товаров на Украину по итогам 2017 года вырос на 40 процентов до 7,1 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В целом импорт на Украину за 2017-й вырос на 21 процент и составил 49 миллиардов долларов. Объем поставок из России увеличился сильнее всего. На втором месте импорт из стран Евросоюза, который вырос на 23 процента и составил 20 миллиардов долларов. Рост импорта из России обусловлен наращиванием поставок угля, удобрений и нефтепродуктов. Европейский импорт вырос за счет увеличения поставок газа и машиностроения.