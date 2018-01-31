Раненные при перестрелке с полицией Петербурге выжили, несмотря на тяжесть травм

Принятые за убитых при перестрелке с полицией мужчины доставлены в больницу с различными огнестрельными ранениями.

Их успели успели записать в мертвые из-за тяжести травм и отсутствия признаков жизни, но петербургская медицина творит чудеса.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 31 января после стрельбы на углу Индустриального и Ириновского проспекта в автомобиле и около него остались лежать двое из троих подозреваемых в налете на ювелирный магазин. Рядом мучился от боли раненный в голень полицейский, а его оппоненты не подавали признаков жизни. Очевидцы постарались, чем могли, помочь сотруднику, а за двух мужчин, что называется, помолились.

Но скорая доставила их в больницу живыми, хоть и с простреленными внутренними органами и конечностями.

Третий подозреваемый сбежал.