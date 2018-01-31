Обвиняемый в убийстве ректора ГУСЭ исчез перед вердиктом

В Петербурге обвиняемый в заказном убийстве ректора университета сервиса и экономики Александра Викторова не пришел на свой вердикт. Телефонную трубку Василий Соловьев тоже отключил.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Мурад Мусаев, 31 января присяжные признали его подзащитного виновным в организации убийства ректора голосами семь против пяти.

«За снисхождение высказались девять присяжных против троих», – уточнил Мусаев.

Василий Соловьев вердикт не слышал. После оправдания в первом процессе он свободен безо всякой меры пресечения, и сегодня ему на пути Ленинградский областной суд не встретился.

Оглашение вердикта началось примерно в 16.20. За пару часов до этого, как уверяет Мурад Мусаев, он виделся с клиентом и с тех пор не встречал.

Обсуждению последствий вердикта Леноблсуд посвятит четверг, 1 февраля, но шансы на участие Соловьева в диспуте стремятся к нулю. Эту теорию подкрепляет отключенный телефон.

В розыск подсудимый еще не объявлен, формальных оснований нет. Но о нем могут быть предупреждены пограничные и таможенные службы, цель которых – задерживать под любым предлогом до приезда полиции. В случае с Соловьевым – сотрудников ФСБ. По данным «Фонтанки», оперативники ходили на заседания первого и нынешнего процессов, были и сегодня на вердикте, и о пустующем месте Василия они наверняка сообщили выше.

Соловьев занимал пост проректора ГУСЭ и курировал некоммерческие фонды, которые аккумулировали поступавшие от спонсоров и платных студентов деньги. Его отец ректорствовал. После прихода Александра Викторова в кассе вуза якобы зафиксировали нехватку миллиарда.

Викторов был убит в сентябре 2012 года. В 2017-м Верховный суд отменил оправдательный приговор Соловьеву.