Полиция нашла подростков, избивших прохожего в Петербурге

В течение дня полицейские вычислили предполагаемых обидчиков прохожего в Петербурге. Нападавшие воспользовались банальным предлогом, но оказались привередливыми в выборе сигарет.

Как стало известно «Фонтанке», 31 января оперативники уголовного розыска Красногвардейского района задержали пятерых молодых людей по подозрению в ночном нападении, которое произошло на Новочеркасском проспекте. Ими оказались трое местных 14-ти лет, 13-летний гражданин одной из республик Средней Азии и его земляк – единственный совершеннолетний в компании. По версии следствия, около трех часов ночи они подошли к прохожему с просьбой поделиться сигаретами. Мужчина оказался не жадным, но качество табака его юных собеседников не устроило. Предполагается, что они потребовали деньги на нормальные сигареты, а потом набросились на него с кулаками.

Пострадавший уже без очков, проездного и телефона попал на больничную койку, подростков доставили в 52-й отдел полиции. В нападении на Новочеркасском их изобличили и теперь проверяют на аналогичные случаи.