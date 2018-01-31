В гибели аргентинской подлодки подозревают британскую субмарину
Пропавшая осенью 2017 года аргентинская подлодка «Сан Хуан» могла затонуть при попытке скрыться от британской субмарины. Об этом сообщает Infobae.com со ссылкой на данные секретных военных документов, которые не раскрывались даже после пропажи корабля.
Портал пишет, что во время своего предпоследнего задания экипаж «Сан Хуана» обнаружил неподалеку британскую ядерную подлодку, сообщает "Лента.ру". Ее опознали по звукам маневров 9 и 10 июля 2017-го, они были записаны и переданы ВМС. Это произошло во время патрулирования неподалеку от исключительной экономической зоны Аргентины.
Субмарина периодически проводила разведку и в районе Фолклендских островов. Это британская заморская территория, однако права на нее оспариваются Аргентиной, несмотря на договор между странами. В связи с этим эксперты считают, что «Сан Хуан» мог затонуть, когда заплыл в чужие территориальные воды. Субмарина могла опуститься на глубину ниже 100 метров, чтобы уклониться от атомной подлодки британцев. Эту версию проверяют.
По информации портала, еще в ноябре 2016-го глубину погружения для «Сан Хуана» ограничили 100 метрами, а иначе специалисты «не гарантировали ее герметичность». Это произошло в том числе из-за того, что субмарина не была на техосмотре значительно дольше, чем должна: из-за строгих требований безопасности подводные лодки обязаны каждые 18 месяцев проходить гидравлические тесты, проверки и ремонт систем навигации.
Согласно конфиденциальному сообщению, летом 2017-го у «Сан Хуана» также были проблемы с силовой установкой. Кроме того, субмарина теряла по 50 литров масла в день, что вызвало неполадки в гидравлической системе. К тому же на борту не хватало запаса кислородных таблеток на случай чрезвычайной ситуации (14 из 100), а спасательные костюмы были нерабочими. Несмотря на это, подводная лодка выходила в походы.
Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», построенная в 1985 году на немецкой верфи, перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находились 44 члена экипажа. 1 декабря Аргентина признала ее гибель.
Справка:
Со 2 апреля по 14 июня 1982 года Аргентина и Великобритания воевали за две территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевы Острова. Она началась с вторжения и захвата Аргентиной Фолклендских островов (и Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов на следующий день) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала. 5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов. Конфликт продлился 74 дня и завершился поражением Аргентины и возвращением контроля над островами Великобритании. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.