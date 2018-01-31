AZUR air объяснила незапланированную посадку российского самолета в США

Самолет российской чартерной авиакомпании AZUR Air, летевший на Кубу, приземлился в аэропорту американского Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Перевозчик отмечает, что посадка экстренной не была.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе AZUR Air, рейс ZF 555 вылетел из Москвы 31 января. На пути к Варадеро экипаж обнаружил повышенный расход топлива, и командир принял решение посадить воздушное судно на запасном аэродроме. Ближайшим оказался Атлантик-сити в американском штате Нью-Джерси. В авиакомпании уточнили, что посадка прошла штатно. Однако пассажирам пришлось несколько часов ждать, пока перевозчик согласует с американскими властями их перевод в терминал и организацию питания. Как скоро туристов отправят на Кубу, пока не ясно. В настоящее время самолет проверяют члены экипажа воздушного судна и американские технические специалисты.

«Авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США.», – сообщилии в AZUR Air. Тем не менее вопрос размещения пассажиров на случай длительной задержки прорабатывается.

Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что российский самолет, на борту которого находились 294 человека, совершил экстренную посадку. Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке пообещали оказать россиянам содействие.