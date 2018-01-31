В перестрелке с полицией на улицах Петербурга погибли двое

Два человека убиты в перестрелке с полицейскими в Петербурге. Предположительно они скрывались после ограбления ювелирного салона.

Как сообщили 31 января «Фонтанке» очевидцы, в 19.52 на углу Индустриального и Ириновского проспектов сотрудники полиции пытались задержать автомобиль, который в плотном потоке столкнулся с другой машиной. Заблокированные беглецы вышли из салона и открыли огонь по полицейским.

В результате обмена пулями два человека, по предварительным данным «Фонтанки», погибли. Сотрудник патрульно-постовой службы ранен в ногу и живот.

По нашей информации, погоня началась после ограбления ювелирного магазина «Адамас» на проспекте Большевиков, 3.