Очевидцы: В погоне со стрельбой ранен полицейский
О чрезвычайном происшествии в Красногвардейском районе сообщают читатели «Фонтанки». В ходе перестрелки был ранен сотрудник полиции. Вечером 31 января в Петербурге объявлен план «Перехват».
По предварительным данным, стрельба произошла на пересечении Ириновского и Индустриального проспектов. Обе магистрали встали в пробку, плотно также на проспекте Большевиков в сторону Октябрьской набережной. Автомобилисты отмечают – аккурат на перекрестке произошло столкновение, перекрывшее три полосы движения. Итогом стала скорость потока, местами не превышающая 5 километров в час.
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