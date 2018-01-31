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31.01.2018 20:14

Запретить - значит обезвредить. Как российскому ритейлу мешают бороться с китайцами

Российские ретейлеры подготовили с десяток инициатив, призванных испортить жизнь китайской площадке AliExpress и задавить «серый рынок». Но проекты буксуют в комиссиях и комитетах.
Запретить - значит обезвредить. Как российскому ритейлу мешают бороться с китайцами
скриншот с сайта youtube

Предложение ограничить покупку телефонов в иностранных магазинах было раскритиковано экспертным сообществом. Проект Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) упрекнули в слабом экономическом обосновании и антинародной направленности. Шансы на реализацию у инициативы низки: предыдущие инициативы торговцев не нашли понимания в правительстве.

О том, что ассоциация компаний интернет-торговли, объединяющая крупнейших российских ретейлеров, придумала новый способ отвадить россиян от покупок дешевых китайских товаров, рассказал «Фонтанке» глава организации Алексей Федоров. Суть предложения сводится к тому, чтобы обязать всех россиян, покупающих устройства связи, регистрировать их по паспорту и по так называемому номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования. — Прим. ред.), а затем создавать «черный список», чтобы блокировать контрафактные, нелегально ввезенные, а также украденные и используемые для незаконной деятельности устройства. По словам главы АКИТ, главная цель — облегчить жизнь спецслужбам, у которых сейчас «полное непонимание, чей телефон и откуда он звонит». Попутно обостряется борьба с воровством: если номер телефона будет в базе, его можно сделать «нерабочим» для сим-карт операторов.

Ретейлеры не забыли и про себя. Проект предлагает ограничения для тех, кто покупает устройства за рубежом. Если это вторая покупка за год, то придется заплатить государству 20 долларов, с каждого последующего — 30. «Мы исходим из того, что средний россиянин меняет телефон раз в два года. Соответственно, если покупка совершается чаще, можно предположить, что для перепродажи», – говорит Алексей Федоров.

По оценке АКИТ, 10% телефонов, которые покупают отечественные потребители, проникают в Россию незаконно, а их общий объем исчисляется «миллионами штук в год». Как именно был сделан подсчет, Алексей Федоров не пояснил, но отметил, что для него использовались данные ретейлеров в составе АКИТ, дистрибуторов, платежных систем Visa и Mastercard, а также китайской площадки AliExpress.

Именно из Китая идет основной поток нелегальной продукции, а главный враг отечественного ретейла —  AliExpress, заявил Алексей Федоров. Впрочем, поправился он, последняя лишь работает «в тех рамках, которое позволяет российское законодательство». Свои предложения АКИТ по его, законодательства, изменению направила председателю временной комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову.

Однако эксперты раскритиковали проект за слабое экономическое обоснование и очевидную антипотребительскую направленность. Аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин считает, что приравнивание зарубежной покупки к недобросовестной «упраздняет воз и маленькую тележку российских законов и нормативных актов». По его мнению, проблема с дистанционной блокировкой устройств уже решена производителями устройств, а борьбе с терроризмом создание базы телефонов тоже никак не поможет. Зато может создать проблемы для тех, кто покупает много мобильных устройств, например, комплект «умного дома» с десятком датчиков.

Ратуя за борьбу с «серым рынком», АКИТ занимается подменой понятий, считает Иван Кургузов, руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК). Основная доля независимого импорта — это ввоз вполне официальной продукции. Закупая товар не у российского дистрибьютора, а напрямую за рубежом, небольшие игроки могут делать кассу, предлагая более широкий ассортимент, нежели крупные ритейлеры. Причем этим грешат даже сами члены АКИТ. К примеру, «Связной» закупила партию iPhone, не предназначенную для России, а потом спокойно продавала их в рознице, напоминает Эльдар Муртазин. «Этот товар прошел полную таможенную очистку, все налоги были заплачены, и никаких претензий со стороны государства к этой партии не было», – говорит эксперт. Он призвал потребителей и участников рынка выражать свое отношение в социальных сетях, чтобы правительство потеряло интерес к антинародной инициативе.

Кому нужен образ врага

Созданная в 2012 году АКИТ начинала с благих намерений: очистить онлайн-рынок от недобросовестных игроков и научить потребителя доверять интернет-магазинам. Однако очень скоро стало понятно, что за ней стоят интересы крупных сетей, для которых интернет был новыми и перспективным каналом.

Изначально «врагом номер один» был объявлен «Яндекс.Маркет», российская площадка, позволяющая небольшим магазинам, предлагающим более низкую цену, перетягивать клиентов у крупных ретейлеров. АКИТ лоббировал закон о «товарных агрегаторах», которые должны были их нести ответственность за продавцов. Но потом организация утратила к ним интерес. По словам участников рынка, это совпало по времени с решением тогдашнего владельца «М.Видео» Александра Тынкована запустить собственный маркетплейс Goods.ru. Именно этого предпринимателя участники рынка называют идейным вдохновителем инициатив АКИТ.

Новой мишенью в 2016 году стал AliExpress. Еще до кризиса проект Alibaba Group попал в десятку самых посещаемых россиянами интернет-магазинов, получив аудиторию в 22 млн человек. Девальвация рубля, заставившая россиян потуже затянуть пояса, только добавила популярности платформе, а выручки традиционных сетей сокращались.

Тогда АКИТ заявила о засилии китайских товаров и потребовала «равных условий» для отечественных и иностранных игроков. Казалось бы, власти прислушались к бизнесу. А президент Владимир Путин даже поручил правительству проработать возможное введение НДС и таможенных пошлин для зарубежных интернет-магазинов. Тогда глава АКИТ Алексей Федоров заявил «Фонтанке», что дело можно считать решенным.

Радость была преждевременной: проект об НДС завис в правительстве на этапе оценки регулирующего воздействия. Для изменения порога беспошлинного ввоза, как выяснилось, нужно согласие партнеров России по ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана и Армении. Да и первая инициатива, закон о товарных агрегаторах, пока не прошла дальше первого чтения в Госдуме.

АКИТ решил взять количеством и в 2017 году буквально закидал правительство проектами по регулированию интернет-торговли, большинство из которых предлагало что-то запретить или ограничить. Среди них закон об онлайн-распродажах, призванный навести порядок в размножившихся платформах «Черной пятницы», запрет ввоза детских товаров из зарубежных онлайн-магазинов, введение аналога ЕГАИС для лекарств, а также внесудебная блокировка сайтов, продающих алкоголь в интернете. Однако ни одна из этих инициатив не была реализована. Причину Алексей Федоров прокомментировать отказался, но выразил надежду, что большинство проектов попадет в Госдуму осенью 2018 года, за исключением ЕГАИС для лекарств. Тут мешает позиция Минздрава и лобби аптечных сетей, пояснил он.

Ветряные мельницы

В AliExpress отказались комментировать законодательные инициативы АКИТ, но также понадеялись на то, что при принятии решения государство будет руководствоваться здравым смыслом и «учтет интересы покупателей, для которых покупки на площадке – это возможность экономить».

Российские ретейлеры разошлись в оценках инициатив и оценок АКИТ. Так, в «М.Видео» разделяют уверенность АКИТ, что реестр IMEI может обезопасить покупателей смартфонов от контрафактных, «серых» товаров и сделать рынок «более прозрачным». В «Евросети» сообщили, что ее оценка доли «серого» рынка совпадает с выкладками АКИТ, а вот опасность иностранных игроков преувеличена: они не могут предоставить гарантийного обслуживания, что важно при покупке техники. Глава розничной сети «Ситилинк» Александр Лозовский считает, что пока влияние зарубежного онлайн-ретейла на отечественный рынок нельзя назвать заметным. Но тот факт, что иностранные магазины не платят налоги и предлагают выгодные цены, не может не волновать его участников.

У инициатив, которые очевидно бьют по карману потребителей, шансов мало, особенно в выборный год, соглашаются ретейлеры. По мнению одного из игроков, предложение большого числа законопроектов, в том числе одиозных, является частью стратегии АКИТ. «Это подход «вода камень точит»: предлагать непроходное, чтобы потом хоть что-то приняли», – говорит он.

Однако эффект может оказаться обратным. «Риторика АКИТ чересчур агрессивная, поэтому от неё сразу отмахиваются», – говорит Иван Кургузов. В итоге из-за борьбы с ветряными мельницами, буксуют реально нужные рынку проекты. «Пока лобби продолжает священную войну с китайскими ИП, отправляющими через AliExpress трехдолларовые посылки  в российскую глубинку, они могут пропустить момент, когда тот будет сидеть рядом с ними в позиции полноценного участника российского рынка e-commerce», – считает генеральный директор организатора акции «Киберпонедельник» LED agency Леонид Довладбегян. По его мнению, выравнивание условий должно носить компенсационный, а не запретительный характер. В качестве примера он привел автопроизводителей, которым предложили льготы в обмен на локализацию производства.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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