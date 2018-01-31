Глава спорткомитета Белов: Сносить СКК никто не собирается

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК) сносить не будут. Об этом «Фонтанке» 31 января заявил глава комитета по спорту Северной столицы Павел Белов.

«Впервые слышу об этом от вас. У нас СКК — стадион, который войдет в число объектов проведения чемпионата мира по хоккею, поэтому он продолжит функционировать. Так что все остальное — это слухи. В этом году в ноябре там пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Сносить СКК никто не собирается», – подчеркнул Павел Белов.

Ранее в ряде городских изданий появилась информация о возможном сносе СКК под строительство новой Ледовой арены для проведения на ней чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Директор СКК Николай Скляренко в разговоре с «Фонтанкой» говорил, что отправил уже несколько писем в спорткомитет, чтобы прояснить ситуацию, но ему не ответили.