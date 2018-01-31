Администрация Петербурга за 5 млрд выкупит допэмиссию ЗСД

Пять сотен тысяч акций ОАО «Западный скоростной диаметр» выкупит администрация Санкт-Петербурга. Цена вопроса — 5 млрд рублей.

Как говорится в сообщении ОАО «ЗСД» от 31 января, общество разместит 502 660 акций номиналом 10 тысяч рублей каждая. Размещение дополнительных акций произойдет по закрытой подписке — только среди акционеров общества. Покупателем выступит Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений города. 5,0266 млрд рублей поступят на счет ОАО в безналичной форме.

Напомним, что в 2010 году, ещё во время строительства ЗСД, комитет уже выкупал акции на 50 млрд рублей. В Смольном «Фонтанке» пообещали прокомментировать покупку акций 1 февраля.