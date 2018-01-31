На Адмиралтействе заменили дырявый Андреевский флаг

Прохудившийся штандарт главкомата ВМФ над петербургским Адмиралтейством больше не привлекает внимание горожан и туристов. Одному из самых узнаваемых символов города вернули уставной вид.

Как сообщили «Фонтанке» в Адмиралтействе, для замены растерзанного полотна 31 января сформировали специальную группу. Вооружившись новым флагом, команда поднялась на опасную высоту, соблюдая меры безопасности. Полотнище, которое превосходит размером корабельные флаги, расправили уже на крыше и после этого заменили. Вся операция заняла не больше двух часов.

Зияющую дыру в центре Андреевского флага ранее заметил корреспондент «Фонтанки». В Адмиралтействе уточнили, что пришедшее в негодность знамя без их внимания также не осталось. Испорченный штандарт объяснили погодой: полотно не выдержало перепада температур и ветра. Подобное, как оказалось, уже привычно, и процедура замены отработана.

Флаг над Адмиралтейством подняли в 2012 году, когда из Москвы в Петербург переехало главное командование Военно-морского флота России.