Российский самолет, летевший на Кубу, совершил экстренную посадку в США

Рейс российской авиакомпании «Azur Air», летевший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити.

Как сообщает 31 января генконсульство РФ в Нью-Йорке, самолет пришлось посадить из-за неисправности двигателя. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Сейчас они находятся в зоне ожидания аэропорта. Эту информацию подтвердили в Службе таможенного и пограничного контроля США. В генконсульстве России уточнили, что «на место срочно выехали дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия».