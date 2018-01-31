«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января

Поклонская всех обманула. То, что она выдает за написанную ею книгу, — не то, чем кажется. «Фонтанка» прочитала это за вас. Обнять и плакать.

На автобазе скорой в центре Петербурга маются под снегом десятки микроавтобусов «Форд». А пациентов будут возить на «Газелях» или даже на «Жигулях». Это импортозамещение, детка. Есть эпический пруф, снятый с воздуха.

«Силовые машины» после попадания в «Кремлевский доклад» лишились рейтинга. Агентство Moody's больше не видит предприятие в упор.

Главный синоптик Колесов по нашей просьбе наговорил свою версию сочинения «Наступила зима. Что делать?».

Река Ижора знает, что делать. Она вышла из берегов и подтопила поселок Усть-Ижора — успела до заморозков.

А спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пошел по скользкой дорожке журналиста Максима Шевченко. Он сказал, что сторонники Навального плюнули в сторону города-героя Ленинграда. Только Шевченко после похожего пассажа выхватил леща от Сванидзе, а Макарова все проигнорировали.

Это сладкое слово «явка». Выясняем, кому на самом деле выгодно, чтобы она росла большая.

Среда — это маленькая пятница, поэтому идите-ка вы… в глобус! Ну или в Белый дом, гробницу Древнего Египта или МКС. Каждому свое виртуальное путешествие.