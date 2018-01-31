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Чемпионат мира по футболу 2018
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31.01.2018 19:30

Замполпреда по Северо-Западу предложил возбудить «профилактическое» уголовное дело перед ЧМ-2018

Новый вектор работы Следственному комитету Петербурга задал заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западу Олег Логунов. Владельцам гостиниц и перевозчикам для дисциплинированности перед ЧМ-2018, по его мнению, не помешает какое-нибудь уголовное дело в профилактических целях.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 31 января на годовой коллегии ГСУ СК Петербурга Олег Логунов попросил следователей особое внимание уделить расследованию дел, связанных с предоставлением небезопасных услуг.

В своем выступлении замполпреда заявил, что перед выборами президента, экономическим форумом, чемпионатом мира по футболу органы должны нанести профилактический визит в гостиницы и на предприятия автотранспорта, чтобы избежать инцидентов во время значимых событий.

«Просил бы особенно уделить внимание автотранспортным предприятиям, таксомоторным паркам, посмотреть ситуацию с гостиницами и аттракционами. Там, где есть необходимость, возбудить профилактическое уголовное дело, чтобы виновные, которые предоставляют опасные услуги, подлежали ответственности», – заявил Логунов.

По его словам, при проверках перевозчиков часто выясняется, что за рулем петербургских маршруток и автобусов сидят мигранты, так и не получившие российские права.

Замполпреда ранее работал в Следственном комитете МВД, курировал уголовное дело о неуплате налогов, по которому был арестован Сергей Магнитский. В декабре 2009 года Логунов возглавил правовое управление Генпрокуратуры, в 2012-м перешел в Северо-Западное полпредство.

Олег Логунов занимает вторую строчку в составленном США «списке Магнитского», въезд ему также запрещен в ряд других государств.


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