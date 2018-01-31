«Алмаз-Антей» создаст в Петербурге НИИ прикладного материаловедения

В 2019 году на проспекте Обуховской Обороны, 122, заработает новый научно-исследовательский институт. Он будет разрабатывать материалы для оборонной и аэрокосмической промышленности, робототехники, машиностроения, сообщает 31 января пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».

Решение о создании НИИ было принято летом 2017 года. Он разместится на территории Северо-Западного регионального центра «Алмаз-Антея». На первом этапе к научно-техническим разработкам планируют привлечь около 40 научных сотрудников. Помещения с оборудованием для исследований уже готовы, говорят в концерне.

В первую очередь ученые займутся разработкой материалов для производств концерна: аддитивных, керамических и магнитных материалов, материалов функциональных покрытий. Однако в дальнейшем НИИ займется и научно-исследовательскими разработками для продукции гражданского назначения.

Кроме того, институт будет оценивать предложения российских ученых, интересных концерну «Алмаз-Антей». «Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях», – сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.