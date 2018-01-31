На Энергетиков сгорела шаверма

Павильон «Шаверма» загорелся в Красногвардейском районе Петербурга 31 января. По предварительной информации, от огня пострадала только кухня.

Как сообщили в городском МЧС, пожарных на проспект Энергетиков вызвали в половине шестого вечера. Помощь потребовалась работникам павильона, расположенного рядом с домом № 70. В помещении пекарни размером 3х7 метров пламя распространилось на два квадратных метра. Открытый огонь потушили быстро, и без четверти шесть два расчета с девятью пожарными уехали с места происшествия.

«Сведения о пострадавших не поступали», – добавили в МЧС.