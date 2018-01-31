Глава Центризбиркома: В бюллетене на президентских выборах будет не более восьми человек

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборах-2018 в России.

Окончательное решение о том, кто все же попадет в бюллетень, должны принять до 10 февраля. Как пишет 31 января «Коммерсантъ», глава ЦИК Элла Памфилова заявила: «Уже сейчас понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми человек».

Отметим, подписи на проверку в ЦИК сдали Владимир Путин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию.