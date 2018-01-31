Песков: Для отстраненных от Олимпиады проведем свои соревнования с такими же премиальными

Для не допущенных на Олимпиаду российских спортсменов будут организованы альтернативные соревнования с такими же призовыми. Как сообщает 31 января Sports.ru со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», – заявил Песков.

Напомним, что победители Олимпиады-2018 получат из государственного бюджета по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил на Олимпиаду только 169 российских спортсменов более чем из 500 заявок. В числе не попавших на Игры биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Екатерина Юрлова, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, фигуристка Ксения Столбова.

Тем же, кто прошел фильтр МОК, придется выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом с запретом на демонстрацию любых национальных символов. За нарушение организаторы Олимпиады могут дисквалифицировать спортсмена.